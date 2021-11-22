Команда Шевченка була близькою до нічиї

Джерело - Чемпіон.

Дубль 18-річного ганського нападника Роми Афени-Г'яна приніс перемогу (0:2) Вовкам над Дженоа в 13 турі Серії А.

Господарі, на чолі яких дебютував Андрій Шевченко, трималися до 82-й хвилини, але все перевернув з ніг на голову юний нападник, який вийшов на заміну на 74-й хвилині.

Другий гол Г'яна на 4-й доданій хвилині - справжній шедевр.

Шевченко очолив Дженоа на початку листопада, гра з Ромою стала дебютною на чолі Грифонів і в якості клубного тренера для Шевченка.

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