Моурінью: Бажаю Шевченку програти перший матч, але бути успішним

Український фахівець Андрій Шевченко на посаді головного тренер збірної України показав себе добре.

Про це заявив наставник Роми Жозе Моурінью.

"Я вперше побачив Шевченка, коли працював у Барселоні. Слідкував за його грою у Динамо у Лізі чемпіонів. Все інше - історія. Він виграв Золотий м'яч, виграв Лігу чемпіонів. Фантастична історія фантастичного футболіста. А тепер він готується до першого матчу на клубному рівні.

Як тренер збірної України він показав себе добре. Андрій показав, що він має свою філософію та ідею.

Сподіваюся, Шевченко, як і я свого часу, програє свій перший офіційний матч, але потім досягне більшого успіху. І отримуватиме задоволення від роботи тренера", - сказав Моурінью.