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Моурінью: Бажаю Шевченку програти перший матч, але бути успішним

Вчора 23:26 240 0
Тренер Роми - про очікування від матчу проти команди українця
Моурінью: Бажаю Шевченку програти перший матч, але бути успішним
#Моурінью, #Рома, #Дженоа, #Шевченко

Джерело - ФК Рома.

Український фахівець Андрій Шевченко на посаді головного тренер збірної України показав себе добре.

Про це заявив наставник Роми Жозе Моурінью.

"Я вперше побачив Шевченка, коли працював у Барселоні. Слідкував за його грою у Динамо у Лізі чемпіонів. Все інше - історія. Він виграв Золотий м'яч, виграв Лігу чемпіонів. Фантастична історія фантастичного футболіста. А тепер він готується до першого матчу на клубному рівні.

Як тренер збірної України він показав себе добре. Андрій показав, що він має свою філософію та ідею.

Сподіваюся, Шевченко, як і я свого часу, програє свій перший офіційний матч, але потім досягне більшого успіху. І отримуватиме задоволення від роботи тренера", - сказав Моурінью.

Матч Дженоа - Рома відбудеться 21 листопада, початок о 21.45.

Раніше, Маліновський заявив, що Дженоа буде дуже важко грати з Аталантою.

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