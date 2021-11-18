Лучі: Співпрацювати з Ріццолі мріяли багато федерацій

Голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі задоволений призначенням Ніколи Ріццолі на посаду куратора українських суддів.

Про це заявив сам Лучі.

"Хочу подякувати Андрію Павелку, адже ми змогли виграти конкуренцію за такого фахівця як Ріццолі. Про співпрацю з ним мріяли багато потужних федерацій, але він обрав Україну.

Залучення фахівця такого рівня в Україну - це серйозна інвестиція у підготовку українських арбітрів, які вже зараз отримують все більше призначень на міжнародні матчі", - зазначив Лучі.