Павелко назвав завдання Ріццолі в УАФ

Відомий футбольний ексарбітр з Італії Нікола Ріццолі працюватиме куратором українських суддів.

Про це розповів керівник УАФ Андрій Павелко.

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"Ріццолі погодився на мою пропозицію стати куратором підготовки українських рефері і в разі підтримки такої ініціативи Виконкомом, засідання якого попередньо заплановано на 17 листопада, команда УАФ отримає нове потужне підсилення вже найближчим часом", - розповів Павелко.