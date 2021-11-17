 Металіст - Олімпік: Де дивитися онлайн матч Першої ліги. 20.11.2021 | Футбол | Champion.com.ua
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Металіст - Олімпік: Де дивитися онлайн матч Першої ліги

Сьогодні 16:41 115 0
Матч відбудеться у суботу, 20 листопада
Металіст - Олімпік: Де дивитися онлайн матч Першої ліги
#Металіст, #Олімпік

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру української Першої ліги харківський Металіст прийме донецький Олімпік.

Матч відбудеться у суботу, 20 листопада. Початок матчу о 18:45 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 3.

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