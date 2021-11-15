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Ван Гал травмувався перед вирішальним матчем збірної Нідерландів

Вчора 22:54 188 0
Ван Гал попри травму не залишив команду
Ван Гал травмувався перед вирішальним матчем збірної Нідерландів
Фото - gettyimages
#Ван Гал, #Нідерланди

Джерело - football24.ua.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал зламав стегнову кістку.у таборі національної команди, але не допустив свою відсутність на тренуванні.

Про це повідомляє Algemeen Dagblad.

Під час заняття фахівець роздавав вказівки з гольфкару, адже не міг самостійно пересуватись. Проте ван Гал запевнив, що ці неприємності не вплинуть на якість його роботи.

"Мені дуже боляче, тож я в інвалідному візку. Я все можу, мозок у мене, як і раніше, працює. Я розумію, що це виглядатиме трохи неприродньо, але робота тренера виконується мозком", – заявив Ван Гал.

Нагадаємо, 16 листопада, Нідерланди зустрінуться у вирішальному поєдинку відбору до ЧС-2022 з Норвегією.

Раніше, Ван Гал втретє очолив збірну Нідерландів.

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