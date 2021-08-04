Ван Гал втретє очолив збірну Нідерландів

Луї ван Гал повернувся у збірну Нідерландів

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером збірної Нідерландів став Луї ван Гал.

Про це повідомляє пресслужба королівського футбольного союзу Нідерландів.

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Ван Гал, який вже двічі очолював збірну Нідерландів - в 2000-2001 і 2012-2014 роках, працюватиме в національній команді до кінця чемпіонату світу-2022.

У тренерський штаб фахівця увійшли Данні Блінд (асистент), Хенк Фрейзер (асистент) і Франс Хук (тренер воротарів).

У свій перший період Ван Гал не зміг вивести збірну Нідерландів на чемпіонат світу-2002, а в 2014 році довів команду до півфіналу Мундіалю.

Нагадаємо, Де Бур покинув збірну Нідерландів після провалу на Євро-2020.