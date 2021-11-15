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Карлос: Шахтар найближчим часом здатен дійти до фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:25 473 0
Володар ЛЧ поділився думками щодо майбутнього донецької команди
Карлос: Шахтар найближчим часом здатен дійти до фіналу Ліги чемпіонів
#Шахтар, #Карлос, #Реал

Джерело - Футбол 24.

Донецький Шахтар у найближчому майбутньому може дійти до фіналу Ліги чемпіонів.

Про це заявив колишній гравець мадридського Реалу Роберто Карлос.

"Я дивлюсь багато матчів Шахтаря. Там чимало бразильців, серед них мої друзі. Шахтар сильно спрогресував у всіх турнірах, у яких бере участь. Це команда, яка дуже багато дає українському футболу", - заявив бразилець.

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"Шахтар - це та команда, яка найближчим часом здатна дійти до півфіналу чи навіть фіналу Ліги чемпіонів. Нині Шахтарю важливо зростати. Для цього потрібно грати проти таких суперників як Реал, – сказав Карлос.

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