Тренер Болгарії: Досягли гарного результату зі збірною України

Головний тренер збірної Болгарії Ясен Петров. задоволений результатом матчу зі збірною України.

"Гадаю, мі досягли гарного для нас результату в матчі із сильним суперником. Відзначу блискучу підтримку уболівальників на трибунах. Це був важкий поєдинок для моєї команди. У нас був свій план на цю зустріч. Я дуже вдячний нашим воротарям за чудову гру.

У нас нова команда, в якій багато дебютантів та молоді, але, повторюся, я задоволений, що нам вдалося досягти нічиєї зі збірною, в якій багато якісних футболістів", — заявив Петров.