Тренер Болгарії: Досягли гарного результату зі збірною України

Джерело - uaf.ua.
Головний тренер збірної Болгарії Ясен Петров. задоволений результатом матчу зі збірною України.
"Гадаю, мі досягли гарного для нас результату в матчі із сильним суперником. Відзначу блискучу підтримку уболівальників на трибунах. Це був важкий поєдинок для моєї команди. У нас був свій план на цю зустріч. Я дуже вдячний нашим воротарям за чудову гру.
У нас нова команда, в якій багато дебютантів та молоді, але, повторюся, я задоволений, що нам вдалося досягти нічиєї зі збірною, в якій багато якісних футболістів", — заявив Петров.
Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Болгарією у товариському матчі.