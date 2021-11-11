Директор телеканалу з часом почав боятися Олександра Денисова, який спочатку поводився скромно.

Про це заявив колишній коментатор В'ячеслав Шарафутдінов.

"Як Денисов поводився на телеканалі? Спочатку скромно, а потім не скромно. Навіть директор телеканалу його почав боятися. Але я не хочу про це говорити. Працює, хай працює. Інший би на цю посаду не прийшов. Їм пояснили, що зі мною не треба спілкуватися, адже я неправильна людина

Хто з колег став на мій бік після усунення? Усі були, але в присутності начальства вони не могли цього говорити. Їм сказали, якщо зі мною спілкуватимуться, то у них будуть неприємності.

Звідти ще Метревелі треба гнати драною палицею. Має три класи освіти, а зараз футбольний експерт. Але кому це треба? Щоправда, у наш час нікому не потрібна.

Чи спілкуюся з кимось із колишніх колег по телебаченню? Вони сказали, що їм заборонено спілкуватися зі мною після того, як 2016 року мене внесли до Миротворця. І вони тихенько так замовкли. І Малиновський, і Караманець, і Соколов. Усі потроху зникли. Їм пояснили, що зі мною не треба спілкуватись, адже я неправильна людина", - зазначив Шарафутдінов.