Шарафутдінов: Андронов продався братам Суркісам

Одним з найкращих російських коментаторів є Олександр Шмурнов, який ніколи не приховує, що вболіває за Спартак.

Про це заявив колишній коментатор В'ячеслав Шарафутдінов.

"Кого вважаю найкращим російським коментатором? Рома Гутцайт, Геніче. Костя, щоправда, з тарганами, але він розуміється на футболі. Він має свою точку зору. З нею можна не погоджуватись, але його цікаво слухати. Сашко Шмурнов - ветеран коментаторського цеху. Він знає, про що говорить, і ніколи не приховує, що вболіває за Спартак.

Раніше Андронов був нормальним, але він продався братам Суркісам ще тоді, коли я працював. Він дуже вихваляв Україну, тому втратив усе, що мав. Хоча він чудовий фахівець. Я насолоджувався, коли він коментував чемпіонат Німеччини", - зазначив Шарафутдінов.