Син Сімеоне став найкращим гравецем місяця у Серії А

Джерело - Чемпiон.

Нападника Верони Джованні Сімеоне визнано найкращим футболістом чемпіонату Італії в жовтні.

Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.

УПЛ визначила найкращих гравця та тренера місяця

Минулого місяця 26-річний Сімеоне провів п’ять матчів у Серії А та забив сім голів. Аргентинець чотири рази відзначився у матчі з Лаціо (4:1), зробив дубль проти Ювентуса (2:1) та ще один гол забив у ворота Спеції (4:0).

Загалом у поточному сезоні син головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне провів 12 поєдинків за Верону, відзначившись дев’ятьма голами та трьома асистами.

Верона посідає десяте місце у Серії А. Наступний матч команда Ігора Тудора проведе 22 листопада проти Емполі.