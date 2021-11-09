УПЛ визначила найкращих гравця та тренера місяця

Джерело - Чемпiон.
Звання найкращого футболіста жовтня отримав півзахисник київського Динамо Денис Гармаш. Хавбек набрав 55,9% голосів уболівальників.
Про це повідомляє пресслужба української Прем'єр-ліги.
Важливо: У Динамо визначили найкращого гравця місяця
До трійки найкращих також увійшли нападник Зорі Аллах'яр (29,8%) та голкіпер Ворскли Дмитро Різник (9,3%).
У голосуванні за найкращого наставника переміг тренер Ворскли Юрій Максимов. Фахівець набрав 48,4% голосів, випередивши наставника Зорі Віктора Скрипника (30,7%) та головного тренера Динамо Мірчу Луческу (14,7%).