УПЛ визначила найкращих гравця та тренера місяця

Тренер Ворскли Юрій Максимов теж став найкращим

Джерело - Чемпiон.

Звання найкращого футболіста жовтня отримав півзахисник київського Динамо Денис Гармаш. Хавбек набрав 55,9% голосів уболівальників.

Про це повідомляє пресслужба української Прем'єр-ліги.

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До трійки найкращих також увійшли нападник Зорі Аллах'яр (29,8%) та голкіпер Ворскли Дмитро Різник (9,3%).

У голосуванні за найкращого наставника переміг тренер Ворскли Юрій Максимов. Фахівець набрав 48,4% голосів, випередивши наставника Зорі Віктора Скрипника (30,7%) та головного тренера Динамо Мірчу Луческу (14,7%).