Англія - Албанія: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022

Матч відбудеться у п’ятницю, 12 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі відбіркового етапу на чемпіонат світу збірна Англії зустрінеться з Албанією.

Матч відбудеться у п’ятницю, 12 листопада. Початок о 21:45 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.