Вірменія - Північна Ірландія: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022

Матч відбудеться у четвер, 11 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі відбіркового етапу на чемпіонат світу збірна Вірменії зіграє з Північною Ірландією.

Матч відбудеться у четвер, 11 листопада. Початок о 19:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 3.