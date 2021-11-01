Мілевський не працюватиме у Динамо - джерело

Динамо не запросить Мілевського

Джерело - Чемпіон.

Ексфорвард Динамо Артем Мілевський, який нещодавно завершив професійну кар'єру, не працюватиме у київському клубі.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

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"Складно зрозуміти, звідки і з якою метою взялася інформація про можливе працевлаштування Артема Мілевського до клубних динамівських структур. Інформація не підтверджується. Від слова "зовсім", — йдеться в повідомленні.

Мілевський грав за Динамо з 2002 по 2013 рік.

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