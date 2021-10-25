Блохін відреагував на прощання Мілевського під Віват король

Олег Блохін прокоментував прощання Артема Мілевського

Легенда Динамо Олег Блохін оцінив прощання ексфорварда киян Артема Мілевського з уболівальниками під пісню Віват король!

Про це розповів сам футболіст.

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"Так що тут говорити? Ну попрощався - добре, молодець. Те, що під пісню Віват, король! - так ще зараз всюди включають, чого про це зайвий раз говорити? Артему бажаю тільки успіхів. Збирається провести прощальний матч? Так це взагалі чудово", - сказав Блохін.

Відзначимо, що пісня Віват, король! у виконанні Тамари Гвердцителі вперше прозвучала в червні 1989 року, під час прощального матчу Олега Блохіна на Республіканському стадіоні у Києві.