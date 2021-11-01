Джерело - Чемпіон.
Фіорентина здобула розгромну перемогу над Спецією Коваленка у 11 турі італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
31 жовтня, 11 тур
Голи: 1:0 - 44 Влахович(П), 2:0 - 62 Влахович, 3:0 - 74 Влахович
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Джерело - Чемпіон.
Фіорентина здобула розгромну перемогу над Спецією Коваленка у 11 турі італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
31 жовтня, 11 тур
Голи: 1:0 - 44 Влахович(П), 2:0 - 62 Влахович, 3:0 - 74 Влахович