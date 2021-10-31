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У рамках 11 туру італійської Серії А відбулося 6 поєдинків.
Чемпіонат Італії - Серія А
31 жовтня, 11 тур
Інтер - Удінезе 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 60 Корреа, 2:0 - 68 Корреа
Дженоа - Венеція 0:0
Сассуоло - Емполі 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - автогол Тонелл, 1:1 - 83 Пінамонті, 1:2 - 90+2 Журовський
Фіорентина - Спеція 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Влахович(П), 2:0 - 62 Влахович, 3:0 - 74 Влахович
Салернітана - Наполі 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 61 Зелінський
Рома - Мілан 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 26 Ібрагімович, 0:2 - 57 Кессі, 1:2 - 90+3 Ель-Шаарві