Фіорентина хоче віддати в оренду скандального російського нападника

Кокорін зіграв три матчі чемпіонату Італії

Джерело - Чемпiон.

Фіорентина у зимове трансферне вікно планує віддати нападника Олександра Кокоріна в оренду.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, на його місце "фіалки" планують придбати нового форварда.

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У літнє трансферне вікно порушувалося питання про те, що попрощатися з росіянином, проте тоді керівництво хотіло за будь-яку ціну домогтися того, щоб нападник відновив свою найкращу форму.

Кокорін перейшов до Фіорентини зі Спартака. Контракт російського форварда з італійським клубом розрахований до 2024 року. Сума трансферу склала €4,5 млн. У сезоні-2020/2021 Олександр взяв участь у чотирьох матчах італійської Серії А та не відзначився результативними діями. Нинішнього сезону Кокорін зіграв три матчі чемпіонату Італії.