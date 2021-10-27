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Поворознюк: Селезньов гратиме до 40 років, але рекорд не поб'є

Сьогодні 09:43 470 0
Функціонер дав відповідь нападнику Миная
Поворознюк: Селезньов гратиме до 40 років, але рекорд не поб'є
#Поворознюк, #Селезньов

Джерело - fanday.net.

Нападнику Миная Євгену Селезньову треба вчасно завершити футбольну кар'єру.

Про це заявив президент Інгульця Олександр Поворознюк.

"Євген Селезньов сказав, що він забив за свою кар'єру більше голів, ніж весь Інгулець. Чи є що йому відповісти? Хочу нагадати Селезньову, що йому 35 років, а Інгульцю всього п'ять. От коли Інгульцю буде 35 років, тоді дивитимемося, що ми виграли і скільки забили.

Я поважаю заслуги Селезньова у збірній України та Дніпрі. Але, скажімо так, роки беруть своє. Він має зрозуміти, що 35 - це вже кінець футбольної кар'єри і треба вчасно та гарно піти.

Селезньов має мрію побити рекорд з голів в УПЛ. Для цього йому залишилося забити вісім м'ячів. Чи йому це вдасться? НІ-КО-ЛИ! Гратиме до сорока років, але вісім м'ячів не заб'є. Це моя відповідь. Якщо його мрія здійсниться, то я перепрошу. Він віддав одну результативну передачу і відразу дав інтерв'ю. До цього він присягався, що півроку не розмовлятиме з журналістами, доки щось не доведе. А тут зробив одну передачу і чувака понесло", - зазначив Поворознюк.

Раніше, Селезньов заявив, що він більше забив голів, ніж увесь Інгулець.

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