Ярославський спростував повернення Маркевича у Металіст

У Металісті не розглядали можливість запрошення на пост головного тренера Мирона Маркевича.

Про це розповів президент харківського клубу Олександр Ярославський.

"Зрозумійте, некоректно обговорювати повернення Маркевича при головному тренері Кучері.

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Повернення в іншій ролі, ролі функціонера? Я дуже поважаю Мирона Богдановича, я його люблю... Але питання поки не стоїть. Я не знаю планів Мирона Богдановича. Поки ми це питання не обговорювали. Давайте так сформулюємо", — сказав Ярославський.