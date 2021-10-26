Ярославський спростував повернення Маркевича у Металіст

Джерело - Чемпіон.
У Металісті не розглядали можливість запрошення на пост головного тренера Мирона Маркевича.
Про це розповів президент харківського клубу Олександр Ярославський.
"Зрозумійте, некоректно обговорювати повернення Маркевича при головному тренері Кучері.
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Повернення в іншій ролі, ролі функціонера? Я дуже поважаю Мирона Богдановича, я його люблю... Але питання поки не стоїть. Я не знаю планів Мирона Богдановича. Поки ми це питання не обговорювали. Давайте так сформулюємо", — сказав Ярославський.
Маркевич був головним тренером Металіста з 2005 по 2014 роки.
Нагадаємо, Гуйє став спортивним директором Металіста.