Бущан: Динамо винесе урок з моменту із голом Барселони

Голкіпер Динамо Георгій Бущан пообіцяв винести урок з моменту із пропущеним м'ячем Барселони у поєдинку 3-го раунду групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст.

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"Напевно, потрібно було не давати так багато бути по нашим воротам. Плюс - уважніше зіграти при стандартному положенні, коли пропускали м'яч. Ми вивчимо цей момент і винесемо з нього урок. Тепер Ретельно готуватимемося вже до гри у Києві", - заявив Бущан.