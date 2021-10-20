Піке зрівнявся з легендою Реала за кількістю голів у Лізі чемпіонів

Піке обійшов Рамоса за кількістю голів у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Барселона приймає Динамо у матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Рахунок у матчі на 36-й хвилині відкрив захисник іспанського клубу Жерард Піке, для якого цей гол став 16-м у турнірі.

За цим показником Піке обійшов ексзахисників Реала Серхіо Рамоса, який зараз представляє ПСЖ, і Івана Ельгеру - у них по 15 голів.

Тепер захисник Барси ділить рекорд результативності в ЛЧ серед захисників з іншим колишнім футболістом Мадрида Роберто Карлосом, у якого також 16 забитих м'ячів.