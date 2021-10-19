18 з 20 клубів АПЛ проголосували за зміну фінансових правил

Проти був Ньюкасл, Манчестер Сіті утримався

Джерело - The Guardian.

Клуби АПЛ провели екстрену зустріч, присвячену придбанню Ньюкасла Фондом державних інвестицій уряду Саудівської Аравії.

Про це повідомляє The Guardian.

Вони запропонували ввести правила, які допоможуть не допустити укладення новими власниками клубу надвигідних спонсорських угод. Йдеться про те, щоб тимчасово заборонити комерційні угоди на основі вже існуючих ділових відносин, що дозволить запобігти угоди клубів з компаніями, пов'язаними з їх власниками.

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Представник Ньюкасла заявив, що зміна існуючих фінансових правил ліги буде суперечити правилам конкуренції, але клуби провели голосування, за підсумками якого 18 з 20 висловилися за введення змін. Представники Манчестер Сіті утрималися.

Багато клубів стурбовані тим, що кошти саудівських інвесторів можуть дати Ньюкаслу відчутну перевагу над суперниками, і висловилися за те, щоб ліга прийняла превентивні заходи, які допоможуть уникнути розриву в фінансовому положенні клубів.