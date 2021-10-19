Ісмаїлі: З Реалом гратимемо через контроль м'яча

Поєдинок відбудеться сьогодні, 19 жовтня о 22:00

Джерело - Бомбардир.

Донецький Шахтар буде грати в контроль м'яча проти мадридського Реала в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів.

Про це заявив захисник "гірників" Ісмаїлі.

"Ми повинні контролювати гру з м'ячем. Бувають матчі, коли це робити важче, але будемо грати саме таким чином. Постараємося провести гідний матч, як з Інтером. Крім контролю, ми повинні бути більш агресивними, більш цілеспрямованими в завершенні атак", - заявив захисник.

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