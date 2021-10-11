Греміо звільнив Сколарі

Клуб перебуває у зоні вильоту

Джерело - Чемпіон.

Керівництво бразильського Греміо вирішило попрощатися з головним тренером команди Луїсом Феліпе Сколарі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

72-річний фахівець розірвав контракт із клубом за обопільною згодою.

Сколарі пішов із Греміо на фоні невдалих результатів. Гранд із Порту-Алегрі напередодні програв Сантосу (0:1) та продовжив безвиграшну серію в чемпіонаті до чотирьох матчів. Греміо опустився на 19-те місце в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від рятівної позиції на 5 очок. Луїс Феліпе Сколарі очолив Греміо в липні.