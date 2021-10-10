Боруссія купить молодого німецького форварда

Клуб потребує посилення атаки

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія активно цікавиться німецьким нападником РБ Зальцбург Карімом Адеємі.

Про це повідомляє AS.

Клуб Марко Розе бачить в 19-річному гравцеві заміну Ерлінгу Голанду, якщо норвежець покине команду влітку 2022 року. Відзначається, що навіть якщо зірковий форвард залишиться в Боруссії, жовто-чорні все одно спробують купити Адеємі.

У цьому сезоні чемпіонату Австрії молодий Карім забив 8 голів в 10 матчах. Його ціна становить 20 млн євро, згідно з даними Transfermarkt.

Раніше, ПСЖ почав переговори по трансферу Голанда.