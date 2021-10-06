ПСЖ почав переговори по трансферу Голанда

Джерело - Чемпiон.

ПСЖ почав роботу над переходом форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

Актуально: Райола вибиває для Голанда зарплату у 50 млн євро

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Спортивний директор парижан Леонардо почав активні переговори з агентом норвежця Міно Райолою.

Сторони хочуть здійснити трансфер норвежця влітку 2022 року, коли сума відступних за Голанда становитиме 75 млн євро.

Нагадаємо, що Голанд є головним кандидатом на заміну Кіліану Мбаппе, який хоче залишити ПСЖ.