Наставник Минаю: Севідов не у команді і не в клубі

На команду Минай Олександр Севідов немає ніякого впливу.

Про це заявив новоспечений тренер закарпатського клубу Ігор Леонов.

“Прямо зараз склад ми зміцнити не можемо навіть вільними агентами. А вже взимку будемо брати точково. Але, повторюся, тут в складі нормальні хлопці, до яких потрібно донести наші вимоги.

У зв'язку з моїм приходом чи продовжить займатися будь-якою діяльністю в клубі Олександр Севідов? А він і не в команді, і не в клубі. Ніде. Можу точно сказати, що тему про його вплив на команду роздмухують ЗМІ. Його стовідсотково тут немає. Повірте мені, я така людина, яка завжди говорить правду. Адже якщо будеш говорити неправду, то рано чи пізно вилізе, що це не так. Ніякого впливу на команду Олександр Володимирович не має”, - сказав Леонов.