Український арбітр працюватиме на матчі відбору чемпіонату світу

Джерело - Чемпiон.

Українська бригада арбітрів на чолі з Євгеном Арановським призначена на матч відбору ЧС-2022 між збірними Литви та Болгарії.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Асистентами Арановского будуть Володимир Володін і Олександр Жуков. Резервний арбітр – Сергій Бойко. За VAR відповідатиме Микола Балакін, а допомагатиме йому Андрій Скрипка.

Раніше Катерина Монзуль була призначена на матч Андорра – Англія.

Нагадаємо, зустріч між Литвою та Болгарією відбудеться у суботу, 9 жовтня. Початок матчу о 16:00.