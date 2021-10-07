Монзуль обслуговуватиме матч Андорра - Англія

Джерело - Чемпiон.

Українська арбітриня Катерина Монзуль працюватиме головним арбітром відбіркового матчу на ЧС-2022 Андорра - Англія.

Стало відомо, хто обслуговуватиме матч України з Фінляндією

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що на лініях будуть працювати ще дві українки - Марина Стрілецька і Світлана Грушко. Працювати з системою VAR буде Стефані Фраппар.

Раніше Катерина Монзуль вже судила матчі чоловічих збірних команд, коли в 2020 році обслуговувала поєдинок Сан-Марино - Гібралтар в Лізі націй.

На рахунку української судді також є досвід роботи на чемпіонату світу і Європи серед жінок.

Збірна Англії зіграє проти Андорри на виїзді 9 жовтня. Старт поєдинку - о 21:45.