Монзуль обслуговуватиме матч Андорра - Англія

Джерело - Чемпiон.
Українська арбітриня Катерина Монзуль працюватиме головним арбітром відбіркового матчу на ЧС-2022 Андорра - Англія.
Стало відомо, хто обслуговуватиме матч України з Фінляндією
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Відзначимо, що на лініях будуть працювати ще дві українки - Марина Стрілецька і Світлана Грушко. Працювати з системою VAR буде Стефані Фраппар.
Раніше Катерина Монзуль вже судила матчі чоловічих збірних команд, коли в 2020 році обслуговувала поєдинок Сан-Марино - Гібралтар в Лізі націй.
На рахунку української судді також є досвід роботи на чемпіонату світу і Європи серед жінок.
Збірна Англії зіграє проти Андорри на виїзді 9 жовтня. Старт поєдинку - о 21:45.