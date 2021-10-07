Альянс перервав свою переможну серію

Джерело - Чемпіон.

У 12-му турі української Першої ліги Альянс на виїзді зіграв внічию з Поділлям.

Чемпіонат України - Перша ліга

12 тур, 7 жовтня

Поділля - Альянс 0:0

Раніше, Металіст на виїзді зіграв внічию з командою Гірник-Спорт.