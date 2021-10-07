Джерело - Чемпіон.
У 12-му турі української Першої ліги Альянс на виїзді зіграв внічию з Поділлям.
Чемпіонат України - Перша ліга
12 тур, 7 жовтня
Поділля - Альянс 0:0
Раніше, Металіст на виїзді зіграв внічию з командою Гірник-Спорт.
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Джерело - Чемпіон.
У 12-му турі української Першої ліги Альянс на виїзді зіграв внічию з Поділлям.
Поділля - Альянс 0:0
Раніше, Металіст на виїзді зіграв внічию з командою Гірник-Спорт.