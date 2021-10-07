Кополовець: За перемогу над Динамо дали $30 тисяч

Колишній директор Миная Михайло Кополовець найбільші преміальні отримував, коли грав за львівські Карпати.

Про це заявив сам ексгравець.

"$30 тисяч ми отримали за київське Динамо. Ми (Карпати - прим. ред.) виграли 2:1 у Львові. На наступний день [гроші] чартером прилетіли з Донецька.

Ділили їх я, Федецький і Тлумак. Я кажу: Пацани, давайте ми тут поділимо, там вони ще встигнуть заробити (сміється). Жартую, звичайно", - сказав Кополовець.