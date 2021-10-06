Джерело - Чемпiон.

Американська компанія Goldin Auctions виставила на аукціон один з перших документів нападника ПСЖ Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє TMZ.

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Документу з підписом і знімком футболіста понад 20 років. Картку оформили в період виступів Мессі за молодіжну команду Ньюеллс Олд Бойз.

Передбачається, що це одна з найбільш ранніх задокументованих підписів форварда.

Торги на аукціоні почалися з 10 тисяч доларів. Зараз за документ пропонують 20 тисяч доларів.