Джерело - Чемпiон.

Британський коментатор під час турніру з гольфу засумнівався в майстерності легендарного українського футболіста Андрія Шевченка.

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Колишній тренер збірної України взяв участь в турнірі в шотландському селі Кінгсбарнс, а одним з опонентів знаменитого бомбардира став інший ексфутболіст Джеймі Реднапп.

Шевченко при виконанні удару послав м’яч далеко від лунки. Коментатор тут же відреагував на осічку українця і попутно поправив свою колегу.

"Чудово? Взагалі-то, жахливо. Англія і тут обіграла Україну", — сказав британець, провівши паралель з футбольним поєдинком Євро-2020 між збірними України та Англії, в якому "синьо-жовті" під керівництвом Шевченка зазнали поразки зрахунком 0:4.