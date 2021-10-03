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Навколо спорту

Шевченко може очолити Селтік

Сьогодні 10:41 131 0
Український фахівець є досить зручним варіантом для шотландців
Шевченко може очолити Селтік
#Шевченко, #Селтік

Джерело - The Sun.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко може очолити шотландський Селтік.

Про це повідомляє The Sun.

Керівництво "кельтів" незадоволене результатами команди під керівництвом автралійського наставника Ангелоса Постекоглу.

  АктуальноШевченко: Є велике бажання повернутися у Мілан

Український фахівець є досить зручним варіантом для шотландців. Шевченку не потрібен дозвіл на роботу, оскільки він давно мешкає у Британії. Окрім того він вільно володіє англійською і безробітний.

Раніше Шевченко відмовився очолювати збірну Туреччини.

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