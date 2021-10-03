Джерело - The Sun.
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко може очолити шотландський Селтік.
Про це повідомляє The Sun.
Керівництво "кельтів" незадоволене результатами команди під керівництвом автралійського наставника Ангелоса Постекоглу.
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Український фахівець є досить зручним варіантом для шотландців. Шевченку не потрібен дозвіл на роботу, оскільки він давно мешкає у Британії. Окрім того він вільно володіє англійською і безробітний.