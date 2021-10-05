CIES опублікував рейтинг ТОП-10 найдорожчих складів

Став відомий рейтинг найдорожчих складів

Центр спортивних досліджень CIES оприлюднив рейтинг найдорожчих складів серед представників ТОП-5 європейських чемпіонатів.

До трійки найкращих увійшли лише представники АПЛ. Лідирує Манчестер Сіті – вартість складу становить 1,280 млрд євро. За ним розташувався Манчестер Юнайтед (1,214 млрд), а на третьому місці Челсі – 946 млн євро.

У п'ятірку також заскочили Барселона (896 млн) та Баварія (890 млн). Цікаво, що суперзірковий ПСЖ оцінили лише у 808 млн євро – 8 місце у рейтингу. Також до списку потрапили Ліверпуль, Реал, Боруссія Дортмунд та Атлетіко.