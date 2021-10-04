Гравця Шахтаря помітили у Бразилії

Дентіньйо повернувся на батьківщину

Хавбек Шахтаря Дентіньйо напередодні ввечері був помічений в бразильському місті Сан-Паулу.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Всупереч припущенням про те, що Дентіньйо повернувся на батьківщину по трансферних справах, пізніше стало зрозуміло, що футболіст перелетів через океан з метою провести в Бразилії 5-денну відпустку, яку надав своїм підопічним тренерський штаб Роберто Де Дзербі.

Відзначається, що Дентіньйо кілька тижнів не бачив дружину і трьох дітей, а тому скористався наданими днями відпочинку, щоб побачитися з сім'єю.

Раніше повідомлялося, що контракт Дентіньйо з Шахтарем закінчується у листопаді.