Рангнік може стати головним тренером Барселони

З'явився ще один претендент на посаду наставника каталонців

Джерело - Чемпіон.

Німецький фахівець Ральф Рангнік може замінити Рональда Кумана на посаді головного тренера каталонської Барселони.

Про це повідомляє журналіст Решад Рахман.

Нагадаємо, минулого місяця президент синьо-гранатових Жоан Лапорта сумнівався в доцільності продовження співпраці з Куманом. Чинна угода нідерландського фахівця з Барселоною розрахована до 2022 року. Повідомлялося, що ключовими для Кумана стануть три найближчі матчі Барселони. В іграх з Леванте і з Бенфікою в Лізі чемпіонів команді було необхідно перемогти, щоб Куман залишився в колективі. Барселона обіграла Леванте в рамках чемпіонату Іспанії (3:0), однак вчора розгромно програла Бенфіці у Лізі чемпіонів (0:3).