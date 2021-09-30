Рангнік може стати головним тренером Барселони

Джерело - Чемпіон.
Німецький фахівець Ральф Рангнік може замінити Рональда Кумана на посаді головного тренера каталонської Барселони.
Про це повідомляє журналіст Решад Рахман.
Нагадаємо, минулого місяця президент синьо-гранатових Жоан Лапорта сумнівався в доцільності продовження співпраці з Куманом. Чинна угода нідерландського фахівця з Барселоною розрахована до 2022 року. Повідомлялося, що ключовими для Кумана стануть три найближчі матчі Барселони. В іграх з Леванте і з Бенфікою в Лізі чемпіонів команді було необхідно перемогти, щоб Куман залишився в колективі. Барселона обіграла Леванте в рамках чемпіонату Іспанії (3:0), однак вчора розгромно програла Бенфіці у Лізі чемпіонів (0:3).