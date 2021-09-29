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Бенфіка розгромила Барселону. Результати матчів Ліги чемпіонів

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#Бенфіка, #Барселона, #Ювентус, #Челсі, #МЮ

Джерело - Чемпіон.

У другому турі Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років відбулися 5 матчів.

Ліга чемпіонів-2021/22
Груповий етап
2 тур, 29 вересня
Група Е 

Бенфіка - Барселона 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Нуньєс, 2:0 - 69 Сілва, 3:0 - 79 Нуньєс (пен)

Група F

Манчестер Юнайтед - Вільярреал 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Пако, 1:1 - 60 Теллес, 2:1 - 90+5 Роналду

Група G

Вольфсбург - Севілья 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Штеффен, 1:1 - 86 Ракитич (пен)

Зальцбург - Лілль 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Адеємі (пен), 2:0 - 53 Адеємі (пен), 2:1 - 62 Їлмаз

Група Н

Ювентус - Челсі 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 46 К’єза

Раніше, Баварія знищила Динамо у 2 турі Ліги чемпіонів.

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