Бенфіка розгромила Барселону. Результати матчів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У другому турі Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років відбулися 5 матчів.
Ліга чемпіонів-2021/22
Груповий етап
2 тур, 29 вересня
Група Е
Бенфіка - Барселона 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 Нуньєс, 2:0 - 69 Сілва, 3:0 - 79 Нуньєс (пен)
Група F
Манчестер Юнайтед - Вільярреал 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 53 Пако, 1:1 - 60 Теллес, 2:1 - 90+5 Роналду
Група G
Вольфсбург - Севілья 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Штеффен, 1:1 - 86 Ракитич (пен)
Зальцбург - Лілль 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 Адеємі (пен), 2:0 - 53 Адеємі (пен), 2:1 - 62 Їлмаз
Група Н
Ювентус - Челсі 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 46 К’єза
Раніше, Баварія знищила Динамо у 2 турі Ліги чемпіонів.