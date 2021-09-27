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Інтер знову зацікавився Маліновським

Сьогодні 18:39 694 0
Нерадзуррі були вражені грою 28-річного українця
Інтер знову зацікавився Маліновським
#Маліновський, #Інтер, #Аталанта

Джерело - Чемпіон.

Міланський Інтер знову цікавиться півзахисником збірної України та Аталанти Русланом Маліновським.

Про це повідомляє CalcioMercato.

Нерадзуррі були вражені грою 28-річного українця в очному матчі (2:2). Руслан взяв участь у двох забитих м'ячах команди. Минулого сезону ще попередній наставник Інтера Антоніо Конте хотів бачити півзахисника у своїй команді.

Контракт Маліновського з Аталантою розрахований до літа 2023-го року. Портал Transfermarkt оцінює його в 30 млн євро.

Нагадаємо, у поточному сезоні українець зіграв шість матчів в чемпіонаті Італії, забив гол і виконав одну результативну передачу.

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