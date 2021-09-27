Нерадзуррі були вражені грою 28-річного українця

Джерело - Чемпіон.

Міланський Інтер знову цікавиться півзахисником збірної України та Аталанти Русланом Маліновським.

Про це повідомляє CalcioMercato.

Нерадзуррі були вражені грою 28-річного українця в очному матчі (2:2). Руслан взяв участь у двох забитих м'ячах команди. Минулого сезону ще попередній наставник Інтера Антоніо Конте хотів бачити півзахисника у своїй команді.

Контракт Маліновського з Аталантою розрахований до літа 2023-го року. Портал Transfermarkt оцінює його в 30 млн євро.

Нагадаємо, у поточному сезоні українець зіграв шість матчів в чемпіонаті Італії, забив гол і виконав одну результативну передачу.