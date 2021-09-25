Результативна нічия

Джерело - Чемпіон.

Аталанта з неймовірним Маліновським зіграла внічию з Інтером

У 6 турі Серії А Інтер вдома зіграв внічию з Аталантою.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський на 30-й хвилині зрівняв рахунок у грі та долучився до другого голу свого клубу. Українця замінили на 62-й хвилині матчу.

Чемпіонат Італії - Серія А

6 тур, 25 вересня

Інтер - Аталанта 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 5 Мартінес, 1:1 - 30 Маліновський, 1:2 - 38 Толой, 2:2 - 71 Джеко

Раніше, Мілан з голом Мальдіні обіграв Спецію Коваленка у 6 турі Серії А.