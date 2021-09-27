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Президент Десни: Йде погашення заробітної плати

Сьогодні 13:40 350 0
Володимир Левін прокоментував заборгованість перед футболістами
Президент Десни: Йде погашення заробітної плати
#Десна

Джерело - Великий футбол.

Гравці Десни отримають всі зароблені кошти.

Про це запевнив президент чернігівського клубу Володимир Левін.

"Іноді бувають такі тимчасові проміжки. Сьогодні у нас вже йде погашення заробітної плати, тому я проблем з цим у подальшому не бачу.

Чи все налагоджується? По-іншому й бути не може, тому що футбол і складається з того, щоб у нас ні в кого не було проблем. Це ж одна велика дружна сім'я, заради якої ми й займаємося футболом.

Чи з усіма розрахуються? По-іншому і не буває. У разі, якщо не розраховуєшся з футболістами, то несеш відповідальність за всіма правилами УЄФА. Всі це знають", - відзначив Левін.

Раніше повідомлялося, що Десна переживає фінансові труднощі.

Нагадаємо, Металіст 1925 на виїзді здолав Десну у 9 турі.

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