Після другого пропущеного м'яча гравці Динамо змирилися з поразкою від Шахтаря у матчі за Суперкубок України (3:0).

Про це заявив експерт Сергій Морозов.

"Матч вдався з усіх боків. Я думаю, що хвилин 60 це був рівень Ліги чемпіонів. Емоцій було дуже багато, але це пов'язано з тим, що початок матчу був дещо несподіваним з точки зору травми Матвієнка. Надалі арбітру було складно тримати матч у своїх межах. Нервова вийшла гра, особливо в першому таймі. З точки зору результату, гра трималася до рахунку 2:0.

Як тільки другий м'яч динамівці пропустили, вони морально змирилися з поразкою. Шахтар зіграв надійно в обороні, забили три м'ячі. Голи - як на підбір, як за підручником, особливо м'яч Патріка і другий контратакувальний, який завершив Траоре", - зазначив Морозов.