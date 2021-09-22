Шахтар виграв перший трофей з Роберто Де Дзербі

Джерело - Чемпіон.

Шахтар обіграв Динамо у матчі за Суперкубок України.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь гірників.

Шахтар зрівнявся з Динамо за кількістю перемог у матчах за Суперкубок - по дев'ять трофеїв в активі у команд. Востаннє гірники вигравали Суперкубок у 2017 році - тоді команду очолював ще португалець Паулу Фонсека.

Суперкубок України

22 вересня

Шахтар - Динамо 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Траоре, 2:0 - 54 Траоре, 3:0 - 61 Алан Патрік

Шахтар: Пятов (к) – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко (Антоніо 78), Майкон – Марлос (Кривцов 67), Патрік, Педрінью (Конопля 88) – Траоре (Сікан 78)

Динамо: Бойко – Кендзьора (Караваєв 67), Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена (Вітіньйо 70) – Супряга (Гармаш 66)

Попередження: Алан Патрік 39, Марлон 59, Сергій Кривцов 77, Педрінью 88 - Віталій Буяльський 42, Карлос Де Пена 43, Микола Шапаренко 63, Олександр Сирота 71, Віктор Циганков 79, Ілля Забарний 90+1