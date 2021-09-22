 Циганик: На стадіоні пекло було - потрібно повертати поліцію | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз на матч Суперкубка України
Сьогодні 00:27 5356
Суперкубок України. Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:28 19266 4
Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Сьогодні 11:27 2432
Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок
Сьогодні 09:56 2482
Таврія прийме Олександрію, Оболонь зіграє з Вересом. Розклад матчів 1/16 Кубка України
Сьогодні 08:55 485
Усик - Джошуа: анонс і прогноз на бій
Сьогодні 00:27 3169
Металіст переміг Десну в 1/16 фіналу Кубку України
Вчора 20:55 1085 1
Де Дзербі: Додали 5 хвилин, а Динамо дали пенальті на 98 хвилині
Вчора 20:39 3480 3
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція
Вчора 15:07 3822
Усик - Джошуа: 10 прогнозів із боксерського світу
Вчора 13:40 2621
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
У Казахстані голкіпер вдарив свого одноклубника по обличчю після пропущеного голу
У Казахстані голкіпер вдарив свого одноклубника по обличчю після пропущеного голу Valeriy Ruchka
Вчора 19:21 1537
Твіст від Горуни та танго від Харлан. Як виступили спортсмени на шоу Танці із зірками
Твіст від Горуни та танго від Харлан. Як виступили спортсмени на шоу Танці із зірками Valeriy Ruchka
Вчора 16:46 397
Ганебна симуляція: футболіст американського клубу продемонстрував неабиякі акторські здібності
Ганебна симуляція: футболіст американського клубу продемонстрував неабиякі акторські здібності Андрій Дунець
Вчора 13:52 840
Усик - Джошуа: 10 прогнозів із боксерського світу
Усик - Джошуа: 10 прогнозів із боксерського світу Valeriy Ruchka
Вчора 13:40 2617
Гармаш би позаздрив. Футболіст Атлетико отримав дві жовті картки за п'ять секунд
Гармаш би позаздрив. Футболіст Атлетико отримав дві жовті картки за п'ять секунд Андрій Дунець
Вчора 11:50 2705
У Росії п'яний арбітр судив дитячий хокейний матч
У Росії п'яний арбітр судив дитячий хокейний матч Valeriy Ruchka
Вчора 11:36 791
Образа дня. Мессі не потиснув тренерові руку після заміни
Образа дня. Мессі не потиснув тренерові руку після заміни Андрій Дунець
20.09.2021 17:52 1674
Неймовірна краса: капітан Роми забив фантастичний гол п'ятою злету
Неймовірна краса: капітан Роми забив фантастичний гол п'ятою злету Андрій Дунець
20.09.2021 12:08 4815
Футбол без правил. Суддя покарав футболіста лише жовтою карткою за навмисний удар суперника ззаду
Футбол без правил. Суддя покарав футболіста лише жовтою карткою за навмисний удар суперника ззаду Андрій Дунець
20.09.2021 11:10 2037
Відео дня. Буффон знову феєрить за Парму
Відео дня. Буффон знову феєрить за Парму Андрій Дунець
20.09.2021 10:02 2004
Собаки та кінь ледь не зірвали матч Україна – Італія
Собаки та кінь ледь не зірвали матч Україна – Італія Valeriy Ruchka
19.09.2021 11:03 2660
Фанати Динамо побили уболівальників Олександрії на НСК Олімпійський
Фанати Динамо побили уболівальників Олександрії на НСК Олімпійський Valeriy Ruchka
19.09.2021 10:21 2221 1
Учасниця Олімпійських ігор розкритикувала Федерацію легкої атлетики
Учасниця Олімпійських ігор розкритикувала Федерацію легкої атлетики Valeriy Ruchka
18.09.2021 20:58 2161
Золота рибка. Яна Клочкова оригінально відзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх
Золота рибка. Яна Клочкова оригінально відзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
18.09.2021 17:54 1960
Усі голи першого туру групового етапу Ліги конференцій
Усі голи першого туру групового етапу Ліги конференцій Valeriy Ruchka
18.09.2021 13:28 1474
Прямі трансляції
Навколо спорту

Циганик: На стадіоні пекло було - потрібно повертати поліцію

Сьогодні 11:10 1095 0
Журналіст оцінив бійку, яку вболівальники влаштували на матчі УПЛ Динамо - Олександрія
Циганик: На стадіоні пекло було - потрібно повертати поліцію
#Динамо, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Журналіст Ігор Циганик вважає, що клубам УПЛ варто повертати поліцію на трибуни стадіонів.

Про це заявив сам журналіст.

"Я такого ще не бачив. Я прийшов на матч з двома дітьми, і не знаю, як реагував, якби був на тих трибунах. Там були діти, і наскільки я розумію, у одного з дітей почали сльозитися очі від диму фаєрів. Батько пішов зробити зауваження. Зробив, і чим все закінчилося. Це пекло якесь.

Як боротися? Потрібно повертатися поліцію на стадіон. Як стюарди можуть заспокоїти таких людей? Школи стюарди у нас немає. Хлопці та дівчата по 18-20 років за 500 гривень працюють там стюардами.

Там людині розбили обличчя. І за що? За те, що прийшов на стадіон, купив квиток. Хотів футбол подивитися. Але поліція і сама не хоче повертатися, нести відповідальність. Я подумаю наступного разу, чи брати дітей на футбол. Що тепер, не йти на футбол? Не підемо тоді.

Потрібно відзначити Луческу, який після матчу заборонив гравцям йти дякувати уболівальникам. Він кричав, що це не вболівальники. Дуже соромно за цю поведінку фанів", - сказав Циганик.

Нагадаємо, відома причина бійки на Олімпійському.

Коментарі ()