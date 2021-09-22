Циганик: На стадіоні пекло було - потрібно повертати поліцію

Журналіст Ігор Циганик вважає, що клубам УПЛ варто повертати поліцію на трибуни стадіонів.

Про це заявив сам журналіст.

"Я такого ще не бачив. Я прийшов на матч з двома дітьми, і не знаю, як реагував, якби був на тих трибунах. Там були діти, і наскільки я розумію, у одного з дітей почали сльозитися очі від диму фаєрів. Батько пішов зробити зауваження. Зробив, і чим все закінчилося. Це пекло якесь.

Як боротися? Потрібно повертатися поліцію на стадіон. Як стюарди можуть заспокоїти таких людей? Школи стюарди у нас немає. Хлопці та дівчата по 18-20 років за 500 гривень працюють там стюардами.

Там людині розбили обличчя. І за що? За те, що прийшов на стадіон, купив квиток. Хотів футбол подивитися. Але поліція і сама не хоче повертатися, нести відповідальність. Я подумаю наступного разу, чи брати дітей на футбол. Що тепер, не йти на футбол? Не підемо тоді.

Потрібно відзначити Луческу, який після матчу заборонив гравцям йти дякувати уболівальникам. Він кричав, що це не вболівальники. Дуже соромно за цю поведінку фанів", - сказав Циганик.