Анчелотті провів 800 матчів у ТОП-5 футбольних лігах Європи

Ювілейний матч для Карло Анчелотті

Матч Ла-Ліги Валенсія - Реал (1:2) став 800-м у футбольних лігах Європи для італійського головного тренера мадридців Карло Анчелотті.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

З Реалом італійський спеціаліст зіграв 81 матч.

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Найбільше матчів Анчелотті провів з Міланом в італійській Серії А (2001-2009 роки).

За свою кар'єру тренер працював з Пармою (68 ігор), Ювентусом (84), Міланом (283), Наполі (53), Челсі (76), Евертоном (58), ПСЖ (57) та Баварією (40).