Анчелотті провів 800 матчів у ТОП-5 футбольних лігах Європи

Джерело - ukrinform.ua.
Матч Ла-Ліги Валенсія - Реал (1:2) став 800-м у футбольних лігах Європи для італійського головного тренера мадридців Карло Анчелотті.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
З Реалом італійський спеціаліст зіграв 81 матч.
Актуально: Валенсія - Реал 1:2. Огляд матчу
Найбільше матчів Анчелотті провів з Міланом в італійській Серії А (2001-2009 роки).
За свою кар'єру тренер працював з Пармою (68 ігор), Ювентусом (84), Міланом (283), Наполі (53), Челсі (76), Евертоном (58), ПСЖ (57) та Баварією (40).