Ведуча ТК Футбол звинуватила тренера УПЛ у сексизмі

Кучук був у не надто хорошому гуморі після поразки від Десни

Після матчу 8-го туру УПЛ Десна - Рух (1:0) журналістка ТК Футбол Даша Савіна брала коментар у тренера львівської команди Леоніда Кучука та отримала несподівану відповідь.

Про це повідомляє сама Савіна.

Савіна поцікавилась у фахівця, що йому сподобалось у грі Руха. Кучук відповів, що Даша - дівчина, і, напевне, вона краще розуміє футбол, ніж він. Журналістка в ефірі програми Великий Футбол підтвердила, що це був прояв сексизму у її бік.

Нагадаємо, після 8-ми турів УПЛ Рух розташувався на 9-й сходинці.