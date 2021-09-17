 Десна - Рух 1:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Десна - Рух 1:0. Огляд матчу

Вчора 22:25 263 0
Тотовицький забив переможний гол наприкінці матчу
Десна - Рух 1:0. Огляд матчу
#Рух, #Десна

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру української Прем’єр-Ліги чернігівська Десна здолала львівський Рух. 

Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 17 вересня

Десна - Рух 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90 Тотовицький

Десна: Роман Мисак, Вадим Жук (Тарас Завійський 73), Євген Цимбалюк, Олександр Сафронов (Олексій Ковтун 9), Сергій Болбат (Вікентій Волошин 87), Андрій Домбровський, Леван Арвеладзе, Андрій Тотовицький, Владислав Калитвинцев, Єгор Картушов, Денис Безбородько (Пилип Будківський 46)

Рух: Юрій Паньків, Роман Гагун, Валерій Федорчук, Юрій Климчук, Остап Притула (Олексій Сич 72), Ярослав Мартинюк, Мар'ян Мисик, Богдан Бойчук (Ростислав Лях 83), Максим Білий, Андрій Борячук (Данило Кондраков 83), Роман Карасюк

Попередження: Вадим Жук 40, Олексій Ковтун 55 - Андрій Борячук 6, Валерій Федорчук 26, Остап Притула 53

Раніше повідомлялося, що Десна переживає фінансові труднощі.

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